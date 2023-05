Poslední chvíle Tiny Turner: Lidem radila do života, sama byla smířená se smrtí

Zdroj: Profimedia

Hudební svět zasáhla nesmírně smutná zpráva. Ve věku 83 let zemřela legendární zpěvačka Tina Turner, která podlehla vleklým zdravotním problémům. Přestože jsou její fanoušci z jejího odchodu zdrcení, sama zpěvačka se smrti nijak nebála. A byla s ní naplno smířená.

Fanoušci rockové hudby truchlí. Ve svých 83 letech totiž odešla do hudebního nebe zpěvačka Tina Turner, která se v posledních letech svého života potýkala s několika zdravotními problémy. Ostatně i proto byla připravená na to, že smrt může přijít kdykoliv. Promluvila o tom už v roce 2018. „Říkám si, že je mi skoro osmdesát. Moje matka zemřela v 84 letech. Moje sestra v 74. A já tak přemýšlím nad tím, že možná i už i můj čas brzy přijde,” uvedla v rozhovoru pro BBC. „Smrt pro mě není problém. Opravdu mi nevadí, že bych už odešla,” dodala ještě.

Naposledy před kamerou

V posledních letech svého života se Tina Turner i kvůli zdravotním problémům stranila veřejnosti a většinu času trávila ve svém domě ve Švýcarsku. Naposledy se před kamerou objevila v roce 2021, když si přebírala svou cenu od Síně slávy rock and rollu. „Když mi dávají cenu i v mých 81 letech, musela jsem v životě udělat něco správně. Jo, ta trofej je moje. I když už mi na ní dnes moc nezáleží,” smála se Tina Turner na kameru, přičemž poděkovala svým fanouškům a vzkázala jim, aby „i nadále váleli”.

Dojemné poselství

Vůbec poslední rozhovor, který Tina Turner poskytla, byl rozhovor pro britské vydání magazínu Vogue. Interview bylo otisknuté letos v dubnu. Zpěvačka v něm hodnotila svůj život a dávala ostatním radu, jak si ho nejvíce užít. „Můj život byl naplněný vším možným. I smutnými okamžiky, na které už jsem ale zapomněla. A také jsem některým lidem odpustila,” řekla zpěvačka zamyšleně.

„Možná to je ta odpověď na všechno. Člověk se musí pořád pohybovat kupředu, musí odpouštět a směřovat k lásce. To je přesně to, kde jsem udělala já. A jsem za to nesmírně vděčná,” svěřila se ještě ve svém posledním rozhovoru.