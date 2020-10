Poslední 3 měsíce života? Známý zpěvák Tom Parker si vyslechl tragickou diagnózu

„Bylo to opravdu hrozné. Nemohla jsem v té době být s Tomem v nemocnici kvůli koronaviru. Lékaři mi diagnózu řekli po telefonu. Zároveň řekli, že je to velmi vážné, že se nádor nedá operovat a nastínili, jak bude probíhat léčba,” řekla zdrcená manželka.

Děsivé je zároveň zjištění, že lidé s podobnou diagnózou se většinou dožívají sotva dalších tří měsíců. Na to se však manželé snaží vůbec nemyslet. „Jsou lidé, kterým lékaři řekli, že jim zbývají tři měsíce života, a oni stále žijí. A to i třeba pět let po diagnóze,” řekla Kelsey, která věří v zázrak. „Existuje jeden člověk, Ben, kterému nádor na mozku diagnostikovali před pětadvaceti lety a on stále žije,” dodala ještě Kelsey.

Tom začal s radioterapiemi a chemoterapiemi. Jak moc úspěšná léčba bude, ukáže jen čas.