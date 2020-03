Legendární Tomáš Holý: Osudný odchod z hospody a nenávist k vlastní slávě

V době, kdy se Tomáš vyboural, byla Lucie na turné na Slovensku. O tom, že láska jejího života zemřela, se dozvěděla od bytného. "Byla jsem totálně hysterická. Když si vzpomenu na ten pohřeb, všichni včetně mě byli přesvědčení, že je to nějaký fór. Ani jeho maminka nevěřila, že se to stalo. V půl 12 toho dne, kdy se vyboural, dokonce vyhodila policajty, protože si myslela, že je to zase nějaká Tomášova legrace,“ svěřila se v rozhovoru pro Expres. S matkou Tomáše Holého byla ve styku až do její smrti před pár lety. Můžeme se jen domnívat, zda by Lucie a Tomáš byli nakonec jeden z těch párů, který je spolu desítky let, nebo by jejich láska vyprchala stejně rychle jako se rozhořela. Je snad možné, že za Luciinými nezdary s muži stojí právě to, že nikdo další už nebyl jako její milovaný Tomáš?