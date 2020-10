Tomáš Klus se ostře pustil do vlády: "Jste banda neschopných šméček!"

Tomáš Klus se nebojí do svých písní vkládat i své politické názory, což už předvedl před lety v hitu Panu Bohu do oken.

"Za co, Pane Bože, za co, trestáš tento prostý lid? Za co, Pane Bože, za co, nechals nás se napálit? Za co, Pane Bože, za co? Zas čtyři roky v p*deli. Za co, Pane Bože, za co? Omluv mě, že jsem tak smělý," zpíval tehdy Klus.

Tentokrát zpěváka inspirovala aktuální situace s pandemií a Lockdownem a rozhodl se svou frustraci ze zákazu zpěvu a jednání vládních zmocněnců zhudebnit a rozhodně si nebral servítky! Protestní song nasbíral za první dny na Youtube před čtvrt milionů shlédnutí a číslo stále roste!