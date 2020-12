Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová: Po zásnubách přišla studená sprcha!

Ačkoliv je Tomáš Plekanec s Lucií Šafářovou šťastný, na sociálních sítích mu lidé stále vyčítají odchod od rodiny!

"Nevím, proč to vůbec oznamují. Je to soukromé. Tahala se se ženatým a rozbila rodinu, přijde odměna, na každého dojde." "Tak to mě vůbec nezajímá, odvedla ženatého muže, ono na ni taky dojde." "Být jím, tak se nežením. Za pár let si najde jinou a tuhle i s dítětem taky opustí. Je to zbytečné vyhazování peněz," neberou si s hokejistou a jeho novou rodinou servítky.

Na kritiku je ale tato dvojice již zvyklá, jejich vztah je totiž od začátku mediálně propíraný a vzhledem k situaci nejspíš sami očekávali, že se sem tam nějaký rýpal najde. Za Šíp jim přejeme hodně lásky do budoucna a těšíme se na hvězdnou svatbu!