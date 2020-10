Lucie Šafářová s dcerou poprvé u moře: Na Instagramu dostala pořádně naloženo!

"Naše země je v takovém průšvihu a pořád se najde někdo, kdo musí nutně k moři. Jinak fotka samozřejmě krásná, akorát nikdy na žádném výletě nevidíme ani Matyáše ani Adama! My máme taky děti z předchozích vztahů a nikdy by nás nenapadlo vzít k moři jen společný. Navíc by se v téhle situaci prostě do zahraničí vůbec jezdit nemělo," pustila se ostře do Lucie Šafářové jedna ze sledujících a nebyla sama!

Skupina "matek ochranářek" vyčetla Šafářové nejen dovolenou, ale i fakt, že nevzala k moři i syny Plekance a Vondráčkové!

Naštěstí se v záplavě negativních komentářů ale našlo i několik pozitivních! "Taková krásná fotka plná lásky a takové trapné komentáře! Lidi proberte se a buďte přející," zastala se například tenistky jedna z fanynek.

Jak se říká, nedá se zavděčit všem, a Šafářová už je proti zlým jazykům doslova imunní. Po seznámení s Plekancem si užila tolik útoků na svou osobu, že je dnes zvládá s úsměvem přehlížet!