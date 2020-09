Nešika Plekanec se omylem připoutal k topení, Šafářová umírala smíchy

„Co se ti stalo, lásko? Ty si se nám tady zamčel. Ty partnerské náramky, to je sviňa, co?“ tázala se ho Šafářová na kameru, za kterou se za břicho popadala. „Ale máš tady vínečko, takže ty to tady do zejtra zvládneš,“ konstatovala.

Jak to celé dopadlo se neví, ale nikdo nepředpokládá, že by byl Plekanec připoutaný k topení až doteď. To by sportovkyně jistě nedopustila. Plekance považuje za svého osudového muže a nikdy by mu nic špatného neudělala.