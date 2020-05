Tomáš Plekanec šokoval: Ex Lucii Vondráčkovou nepovažuje za dobrou matku!

Čerstvý trojnásobný tatínek Plekanec na den matek smekl poklonu dvěma ženám. Své matce, a Lucii Šafářové, se kterou má nejmladšího potomka. "Nejlepší maminky na světě," napsal k fotce.

Svou první manželku a maminku dvou synů, Lucii Vondráčkovou, ale jaksi zapomněl zmínit! Samozřejmě se hned v komentářích pod fotkou našli lidé, kteří hokejistovi tento fakt připomněli.

"A Lucii sem nedáte? I když spolu nejste, je to matka vašich dětí! No tak svátek matek je i o matce a se kterou máte dva syny. Ačkoliv Vám to nevyšlo, je zdvořilé a na místě uvést i Lucii! Tomáši, to chcete říct, že L.V. není nejlepší maminkou pro Vaše dva syny ? Jistě i L.Š. je nejlepší maminkou pro Vaši dceru, ale pokud nemusíte, neubližujte. Kluci rychle vyspějí a vše si časem přečtou, jak jste se o jejich milované mamince vyjadřoval. Nechte Vaše antipatie vůči L.V. stranou a chovejte se jako chlap a táta dvou synů, kteří s Vámi sice nežijí, ale máte je přeci taky rád, tak jak Leontýnku, doufám!" ozvali se desítky fanoušků zpěvačky!

Lidově řečeno, Plekanec píchl do vosího hnízda! A jak je vidět, veřejnost mu stále jeho rozvod s Lucií Vondráčkovou neodpustila…