Pohřešovaný Tomáš trápí Brno: Policisté v terénu nehledají, došly jim možnosti!

Ani po více jak týdnu a půl se nepodařilo policii zjistit, kde by se mohl nacházet pohřešovaný patnáctiletý Tomáš z Brna. Do pátrání se přitom zapojila i široká veřejnost. Pátrání je tak stále bezvýsledné. Policie se nyní nechala slyšet, že jsou jejich možnosti vyčerpány…

Zmizení patnáctiletého Tomáše P. z Brna momentálně hýbe Českem. Dospívající chlapec zmizel ve středu 14. dubna, kdy vyrazil společně s kamarády ven. Domu se ale už nevrátil. Krátce na to byla uvědoměna policie. Ta rychle vyhlášila pátrání po Tomášovi, které bylo extrémně rozsáhlé. Ta se mladíka snažila najít pomocí vrtulníku, následně dokonce nechala snížit hladinu řek. Do akce se zapojily i desítky dobrovolníků, kteří prohledávali přilehlé lesy a parky. Vše bylo bohužel bezvýsledné.

V terénu Tomáše policie už nehledá

Protože vyšetřování chlapcova zmizení v terénu žádné úspěchy nepřineslo, policie musí prověřit i jiné aspekty. „Pátrání už probíhá v jiné rovině. Není to typické pátrání v terénu, poslední akcí bylo využití snížení hladiny řeky Svratky v tom inkriminovaném několikakilometrovém úseku,” prozradil mluvčí brněnských policistů Bohumil Malášek webu TN.cz.

Přestože je zatím pátrání bezvýsledné, policie se v žádném případě nevzdává. „Od občanů ještě pořád dostáváme nějaké informace, které prověřujeme. Skládáme mozaiku toho případu. Zatím jsme v pátrání neúspěšní. Možnosti, které jsme měli, jsou vyčerpány,” vysvětloval ještě průběh Malášek.

Rodina se odmlčela

Příbuzní od začátku pátrání informovali veřejnost prostřednictvím sociální sítě o jeho průběhu. V posledních dnech ale mlčí a lidé se dožadují vysvětlení. „Rodina se tři dny neozvala, takže se Tomáš už nehledá?” ptá se jeden z komentujících. Podle dalších by za mlčením rodiny mohly stát nové informace, které jeho příbuzní dostali. „Bohužel, nic nového… Mám takový pocit, že už se něco ví, když takhle dlouho nikdo nereagoval,” napsal uživatel sociální sítě Facebook.

Náhlé ticho ale také dost možná způsobilo množství nenávistných komentářů směřovaných přímo na Tomášovu rodinu. „Kdybyste byla tak milující a fungující rodina, jak se zde všude prezentuje, napadlo by vás jako první to, když se vám ztratí dítě, že utekl a bojí se domů? To byla totiž první myšlenka jeho otce, když poskytl druhý den rozhovor do médií a vyzval syna, aby se nebál vrátit domů,” píší lidé v komentářích. „Je divé, že jeho matka nemluvila a mluvil jeho otčím! Který prý toho kluka mlátil,” přidává se další s divokou teorií. A útočných reakcí stále přibývá.

Tomáš P. je pohřešovaný od 15. dubna 2021. Zmizel v Brně, když se vydal s kamarády ven. Domů se ale už nevrátil. Je vysoký asi 170 centimetrů. Má hnědé oči a tmavé krátce střižené vlasy. Naposledy byl spatřen v brněnských částech Komín a Jundrov. V případě jakýchkoliv informací, jež by mohly vést k jeho nalezení, kontaktujte policii.

Po zmizelém Tomášovi pátrali i dobrovolníci

