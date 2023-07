Revoluce krásy: Nizozemskou Miss vyhrála transgender žena, internet se bouří

Zdroj: Profimedia

Nizozemskou soutěž krásy vyhrála transgender žena. Jednalo se o okamžik, který se zapíše do historie nizozemského modelingu. Dvaadvacetiletá Rikkie Valerie Kollé se narodila jako muž. Kollé se vydá Nizozemsko reprezentovat na Miss Universe, tam bude druhou transgender modelkou v historii.

První soutěžící tohoto typu na Miss Universe byla španělská modelka Ángele Ponce, ta se soutěže účastnila v roce 2018. I Česká republika má svou známou transgender modelku. Mezi nejznámější průkopkyně patří Peťa Nitka.

Výhra emocí

Vítězka nizozemské soutěže krásy otevřeně promluvila o svých pocitech. „Když jsem byla malý Rik a přiznala jsem se, že jsem trans, nebylo to pro všechny snadné a také jsem tím trpěla. Doufám, že díky svému odhodlání a síle vnesu do společnosti změnu,“ prohlásila během soutěže. Ve svém úvodním medailonku také uvedla, že se chce stát hlasem a vzorem pro transgender lidi. „Vím lépe než kdokoli jiný, jaké to je cítit se sama a nebýt obklopena jen pozitivními myšlenkami,“ napsala.

Drsná kritika

Už pár okamžiků po zvolení nové Miss začala drsná kritika napříč sociálními sítěmi i médii. „Jsem hrdá a šťastná, že to ani nedokážu popsat. Udělala jsem svou komunitu hrdou a ukázala jsem, že to jde. A ano, jsem trans žena a ráda bych se podělila o svůj příběh, ale jsem také Rikkie a to je důležité,“ upozorňovala na svou životní cestu. Ani emotivní příběh nepomohl tomu, aby našla u fanoušků soutěže krásy pochopení. V komentářích na internetu byly opravdu ostré reakce. „Tohle je smutné. Muž bere vítězství ženám“, napsal jeden komentující. „Hanba všem porotcům“, pokračoval další. „Nejhezčí žena v Nizozemsku je muž? Myslel jsem, že Nizozemsko má pěkné holky…“. Nenávistné a zesměšňující komentáře nebraly konce. Mnozí dokonce vyzývali ke vzpouře ostatních soutěžících.

Transgender v českém modelingu

I v České republice je slavná modelka, která byla dříve muž. Modelka Peťa Nitka se dokonce už i provdala a je vdanou paní. Petra byla vůbec první trans modelkou na africkém kontinentě na Fashion Weeku, toto prvenství má i v Indii. Už jako muž si představovala, že bude chodit po mole. „Já jsem hlavně od dětství chtěla být holka. A každá holka chce být modelka, nebo ne? Byl to takový sen, ale já jsem mu nikdy nevěřila. Já jsem se nikdy nepovažovala za hezkého kluka, takže jsem nevěřila, že bych někdy mohla být hezká holka. A dokonce modelka,“uvedla v rozhovoru pro Refresher.