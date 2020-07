Týnuš Třešničková: Na bolest z nehody si nepamatuje. "Je to jako porod," říká!

Týna Třešničková měla vše, o čem mladé dívky sní. Statisíce followerů na Instagramu, život bez starostí a na první pohled nikdy nekončicí dovolená. Jenže, právě cestování zamíchalo osudem!

Youtuberka se v roce 2018 vydala do Turecka s dnes již bývalým přítelem Viktorem Hajíčkem a rozhodli se po příletu navštívit jednu z vyhlášených místních restaurací.

Bohužel ale došlo kvůli neopatrné manipulaci číšníka s otevřeným ohněm k výbuchu, a veškerý oheň schytala Třešničková přímo na obličej a vrchní polovinu těla! Po pár dnech se ukázalo, že se Týnuš bez trvalých následků domů nevrátí…

Třešničková prožila v Turecké nemocnici dlouhých devět měsíců!

"Posadili nás k baru a čekali jsme na stůl. Barmani se rozhodli, že předvedou ohnivou show. Jenže se jim to nepovedlo, bouchlo to, začalo hořet, bohužel přímo přede mnou, nevěděla jsem, co se děje. Černo před očima. Nejvíce mě vyděsilo, že jsem přišla o zrak," vrátila se Třešničková v rozhovoru pro Idnes.cz k tragickému dni!

Ihned po nehodě byla Týnuš převezena do místní nemocnice, kde se následně o ni lékaři starali dlouhých devět měsíců a dělali vše proto, aby následky popálenin byly pro krásnou Youtuberku co nejmenší.

Stav hvězdy Instagramu byl ale natolik vážný, že si bohužel odnesla masivní jizvy v obličeji, hrudníku a na rukách! Na bolest z osudného dne si ale prý nevzpomíná!