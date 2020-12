Skvělý dárek pro herní nadšence: Studio Ubisoft naděluje produkty ke stažení

Ubisoft je francouzský herní vývojář a vydavatel. Založilo jej pět bratrů Gillemotových v roce 1986. Zpočátku se studio věnovalo jen distribuci her pro Electronic Arts, Sierra On-Line či MicroProse na území Francie. Ke konci desetiletí pak začalo expandovat i na ostatní trhy včetně USA, Spojeného království a Německa.

Od 90. let se studio pustilo do vlastního vývojového programu, což v roce 1994 vedlo k otevření prvního studia ve francouzském městě Montreuil. Mezi nejznámější titulky, které Ubisoft vydal, patří hry jako Assassin’s Creed, Far Cry či série her Tom Clancy’s.