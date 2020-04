Nemůže být pochyb o tom, že Myah McDonald je neskutečně odvážná. Ačkoli byste to do téhle ženy neřekli, denně se musí vyrovnávat s tím, jak těžký má život. Přišla totiž o nohy! I přes to sbírá úspěchy jako fotomodelka a mohla by rozdávat dobrou náladu. Jak je to možné? Zjistíte to v galerii.