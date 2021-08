Změna při očkování dětí: Vakcínu proti covidu dostanou i od praktického lékaře

Zdroj: freepik.com

Očkování dětí nad 12 let by se mohlo značně usnadnit. Zatímco doteď musely docházet do velkých očkovacích center, od pondělí by pro ně měly být vakcíny dostupné i u praktických lékařů. Pediatři budou podávat vakcínu od společnosti Moderna, zatím se však stále čeká na podpis smlouvy s distributorem. Přestože nejde o žádný závažný problém, mnozí lékaři se obávají, že vakcíny dostanou později.

Očkování je po celém světě v plném proudu a podle mnohých je tou nejspolehlivější cestou z pandemie koronaviru. Jen v Česku má v současné době ukončené očkování téměř 5 milionů občanů, ke kterým se postupně přidávají i děti od dvanácti let. Ty se dosud mohly nechat očkovat jen ve velkých očkovacích centrech, od příštího týdne by jim však měla být podle webu ČT24 umožněna vakcinace i u praktických lékařů. Zatím se čeká na podpis smlouvy s distributorem. Jak ale uvedlo ministerstvo zdravotnictví, podepsání dokumentu se očekává ke konci týdne.

Svým způsobem zklamání

Polovina letních prázdnin je pryč a nový školní rok se nezadržitelně blíží. I proto je důležitá co největší proočkovanost mezi dětmi. Podle některých pediatrů by bývalo bylo lepší, kdyby se vakcíny do jejich ordinací dostaly podstatně dříve. „Pro nás je to svým způsobem docela zklamání, protože samozřejmě bychom rádi děti naočkovali tak, aby to stihly do začátku školního roku,” nechala se podle ČT24 slyšet pediatrička a předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

Zatím dva a půl tisíce dětí

Kdo se chtěl nechat během prázdnin plně naočkovat tak, aby se se zahájením školního roku vyhnul testům na covid, musel jít na první dávku nejpozději minulou středu. Takový krok však stihlo zhruba jen patnáct procent lidí ve věkové skupině do patnácti let. Vakcínu pak celkově prozatím obdrželo více než dva a půl tisíce dětí ve věku od dvanácti do šestnácti let.

„Zkrátka to bude asi nějak dobíhat i v průběhu září, ale neřekl bych, že je to nějaké úplně malé číslo,” myslí si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Děti podle něj čekají na termín očkování asi jeden a půl dne.

Koronavirus sužuje celý svět již více než rok

Zdroj: Youtube