Nemohla v klidu ani nakoupit! Valerie Kaplanová všude narážela na fanoušky

Charakterizovala ji extrémně štíhlá postava, tmavé oči a spousta vrásek ve tváři. Přesně tak si Valerii Kaplanovou pamatují filmoví a televizní diváci. Během svého mládí se totiž herečka objevovala převážně na divadelních prknech, kde také sklízela ty největší úspěchy. Filmový svět Valerii objevil až v jejích padesáti letech, herečka však hrála téměř až do posledního dechu a na place to uměla pořádně rozjet.

„Valerie byla úžasná baba. Bylo to naše pusinka, byla s ní ohromná psina. Nezkazila žádnou legraci a byla k neutahání! My už padali na hubu a ona měla obrovskou výdrž. Od rána do rána jela v jednom kuse a byla velice společenská. Při životě ji držel jen rum a cigareta. A když už opravdu musela jíst, tak si v kuchyni nebo v restauraci poprosila o to nejtlustší maso, co tam měli,” vzpomínal na herečku režisér trilogie Slunce, seno… v knize Petra Macka s názvem Slunce, seno, 30 let.