Valorizace důchodů 2022: Senioři možná dostanou 300 korun navíc

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce, aby se důchody v příštím roce zvýšily o dalších 300 kroun nad rámec povinné valorizace. Je totiž přesvědčená, že navýšení penzí musí státní rozpočet zvládnout. Senioři by si tak celkem mohli přilepšit zhruba o 750 korun.

Čeští důchodci mohou zatím počítat s jedinou jistotou: jejich penze se v roce 2022 podle zákonné valorizace zvedne zhruba o 458 korun. Teď mají ale naději, že by od ledna mohli dostat další tři stovky navíc. Poslanci o tom budou rozhodovat ve třetím čtení zákona na mimořádné schůzi už 30. července.

Senioři by neměli platit za koronakrizi

„Návrh, který vláda připravila a já jsem předložila, vychází z našich zkušeností z loňského roku. Podívali jsme se na možnosti státního rozpočtu a vzali v potaz také i tempo zdražování v Česku," uvedla ve Snídani s Novou ministryně Maláčová. Ta je přesvědčená, že další peníze pro důchodce se ve státním rozpočtu najdou. „Důchody jsou drahá věc. Je to navíc deset miliard. Domnívám se však, že senioři by neměli být těmi, kteří zaplatí za pandemii koronaviru," dodala Maláčová.

Místopředsedkyně sociální demokracie pevně doufá, že se návrh podaří schválit do voleb. „Třicátého července nás čeká třetí čtení. I kdyby návrh Senát poslal zpět, stihneme to do 30. září," myslí si Maláčová. Nejpozději koncem září by se proto důchodci mohli dozvědět, o kolik se jim od příštího roku zvedne starobní důchod.

Mnoho odborníků ale s návrhy ministryně zásadně nesouhlasí a seniorům penze zvedat v žádném případě nechce. „Party skončila a zdroje nejsou. Jakékoli zvyšování nad rámec zákonné valorizace je naprosto nezodpovědné a populistické," vytkl například Maláčové ekonom Mojmír Hampl v nedávném pořadu Partie na Primě. O televizní diskuzi, která se týkala navýšení důchodů, informoval deník Blesk.

Střelili jsme se do nohy

„Zadlužení ČR je obrovské, zejména kvůli nákladům na koronakrizi. To se děje ve všech zemích světa. Střelili jsme se jako ČR do nohy a ve velké míře jsme si podsekli příjmy. A to zejména tím neprofesionálním způsobem, jak se zrušila superhrubá mzda. A za to může pan Babiš a taky ODS," odpověděla Jana Maláčová. Ministryně zároveň dodala, že jako sociální demokratka ale nemůže dopustit, aby zničení státního rozpočtu odnesli penzisté. „Senioři tady nejsou skupina obyvatel, kteří mají o něco škemrat, které možná přidáme, když zbudou peníze. To by přeci na seniory nezbylo nikdy," dodala Maláčová na Primě.

Kromě toho by poslanci měli koncem měsíce jednat také o dřívějším odchodu do důchodu pro jedince, kteří vykonávají náročnou profesi. „Je důležité, aby lidé, kteří mají těžké zaměstnání, mohli odejít do penze dříve a důchod se jim nekrátil. Chceme aktuální situaci změnit, kdy za každých deset odpracovaných let by dotyčný mohl jít do důchodu o rok dříve," podotkla ministryně práce a sociálních věcí.

Opozice by uvítala, kdyby k důstojné valorizaci důchodů docházelo každý rok už automaticky. Pirátský poslanec Tomáš Martínek například pro web tn.nova.cz upozornil, že celý zákon není systémový. To například loni vedlo k obrovskému paradoxu, kdy přesluhující senioři pobírali nižší penze než jejich vrstevníci, kteří se rozhodli odejít do předčasného důchodu.

Podívejte se na komentář Jiřího Vopátky z Vysoké školy ekonomické ke zvýšení důchodů o 300 korun.

