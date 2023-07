Osudová žena Vaška Jelínka z Luneticu: Silikonová blondýna ze zámožné rodiny

Zdroj: Profimedia

Když byla chlapecká kapela Lunetic, v níž Vašek Jelínek působil, na vrcholu, ženy na něj stály fronty. A jak to vypadá, špatně se nemá ani dnes. Dlouhých sedmnáct let je šťastně ženatý s Marcelou, se kterou má syna Václava. Jak teď žije bývalý idol dívčích srdcí?

Když se v roce 2003 rozpadla legendární skupina Lunetic kvůli drogovým problémům frontmana Martina Kociána, Jelínek úplně nevěděl co se sebou. Cestu mu naštěstí pomohla najít nová známost, Marcela, se kterou to byla láska na první pohled.

"Přinesl mi koktejl B-52, když mě oslovil, a když si dvakrát klekl, aby dostal mé telefonní číslo. Také nesmělostí a skromností a později spoustou dalších věcí, pro které jsem ho začala milovat," svěřila se Marcela, čím ji Vašek okouzlil, pro iDNES.cz.

A o tom, že se Vašek trefil při výběru do černého, není pochyb. Jeho Marcela totiž pochází z bohaté podnikatelské rodiny. Její rodina vlastní bižuterii a stavební firmu. I kvůli rodinnému byznysu se pár před sedmi lety přestěhoval z Prahy do Jablonce nad Nisou. Jelínek je s novým bydlištěm naprosto spokojen.

Díky životu mimo Prahu ušetřil spoustu peněz

Z peněz, které ušetřil, když nežije zhýralým životem velkoměsta, si nechal postavit nahrávací studio. Kromě toho, že si ho pronajímají nejrůznější zpěváci, točí se v něm i spoty a reklamy. Natočila se tam i poslední deska Lunetic v roce 2018, po velkolepém návratu, který trval pouhý rok.

Díky Marcele také Jelínek rozhodně bídu s nouzí netře, a vzhledem k tomu, že má spolu pár syna Václava, na žádný rozchod to také nevypadá. Bude se tedy jistě ještě nějaký ten pátek vedle silikonové blondýnky pyšnit.

Jelínek při vážné nehodě usmrtil vozem člověka

Až do loňského roku se vše v životě hudebníka zdálo zalito sluncem, a to až do doby, kdy v květnu Jelínek usmrtil ve svém voze člověka. Vracel se s manželkou z koncertu a muž mu prý tenkrát skočil do silnice.

„Nedalo se tomu zabránit, byl to nějaký černě oblečený muž UK původu, který skočil Vaškovi přímo pod kola. Vůbec nebyl vidět,“ vyjádřila se k incidentu Vaškova žena. Zpěvák následně poskytoval muži první pomoc, bohužel ale marně. I když se spekulovalo, že zpěvák nadýchal, nakonec dopadl celý případ v jeho prospěch, i když otřesné vzpomínky mu nejspíš nic nevymaže.