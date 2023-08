Pohřeb Vaška Patejdla bude v Praze: Z náhlé smrti jsou všichni v šoku

Zdroj: Profimedia

Poslední rozloučení se spoluzakladatelem hudební skupiny Elán Vašo Patejdlem se uskuteční 30. srpna. Se slovenským zpěvákem, klávesistou a textařem, který zemřel po těžké nemoci, se budou moct přijít rozloučit i fanoušci. Informaci v tiskovém prohlášení oznámila vdova Miluše Patejdlová.

Poslední rozloučení se bude konat od 14:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. "Vašo si nesmírně vážil svých přátel, ale i fanoušků a příznivců. Možnost rozloučit se s ním tak budou mít jak jeho nejbližší a kolegové, tak i široká veřejnost, pro kterou bude vyhrazen prostor na nádvoří Strahovského kláštera," uvedla manželka po zesnulém umělci Miluše Patejdlová.

Vdova také poděkovala všem za podporu a Ústřední vojenské nemocnici za péči. "Mého manžela zasáhla nečekaně, a především zcela skrytě, velmi zákeřná nemoc. Jeho odchod byl zapříčiněn důsledkem celkového vyčerpání organismu při progresi zákeřného zhoubného onemocnění slinivky břišní. Diagnózu mu lékaři oznámili 14 dní předtím, než nastal onen osudný den," svěřila se zdrcená Patejdlová.

Ještě na konci července Vašo Patejdl vystoupil v rámci festivalu Benátská v Libereckém Vesci. Tehdy ovšem nikdo neměl ani tušení, že za pár týdnů už mezi námi oblíbený hudebník nebude.

Ve čtvrtek zkolaboval, v sobotu zemřel

Lékaři Vašovi Patejdlovi diagnostikovali nádory na játrech a slinivce letos v červnu. Mezitím dále vystupoval a docházel na chemoterapie, které podstupoval i v posledním týdnu života. "Viděli jsme se a plánovali jsme další práci. Proto je to velký šok, že Vašo odešel. Nedokážu tomu uvěřit," sdělil Blesku jeho manažer Jiří Strážnický.

"Ve čtvrtek zkolaboval. Převezli ho do pražské nemocnice, kde v sobotu nad ránem zemřel. Mluví se o selhání orgánů. Prostě mu nemocné tělo vypovědělo službu. Chudák, tak chtěl žít," prozradil stejnému webu důvěryhodný zdroj, který si nepřál být jmenován. V naprostém šoku je ale hlavně Patejdlova manželka Miluška. "Nikdo jsme to nečekali, bylo to strašně rychlé," okomentovala rychlý odchod svého milovaného muže.

Skupina Elán plánovala na příští rok dva koncerty, v Praze a v Bratislavě. Důvodem jednorázového návratu kapely měla být oslava sedmdesátin frontmana Jožo Ráže a Vašo Patejdla. Patejdl se narodil 10. října 1954 v Karlových Varech a spolupracoval například se slovenským zpěvákem Richardem Müllerem, pro kterého složil hit Po schodoch. Vytvořil také hudbu pro filmovou pohádku Sedmero krkavců nebo z roku 2015 nebo oblíbený snímek Fontána pro Zuzanu z roku 1986.

Rodina i fanoušci jsou z náhlé smrti Patejdla v šoku