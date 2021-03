Velikonoce 2021: Otevírací doba obchodů a možnost nákupů

Letošní Velikonoce bude stejně jako ty loňské ve speciálním režimu. Uvidí se, zda poslanci schválí prodloužení nouzového stavu, ale i kdyby neschválili, jedno je jisté. Nebudeme moci cestovat za rodinami, přáteli a s největší pravděpodobností ani překročit hranice okresu. Ale co obchody, budou mít v tento svátek, kdy se mají stoly pod nánosy dobrot prohýbat, otevřené?

Letošní Velikonoce jsou tu za pár dní. Velký pátek letos připadá na 2. dubna a Velikonočná pondělí na 5. dubna. Oba dva dny jsou státními svátky. To ale v dnešní době moc neznamená, stejně budeme jako většinu dalších dní sedět doma s nejbližsí rodinou, nebo si tak maximálně zajdeme na procházku v katastru své obce.

Současný nouzový stav je letos vyhlášen do 28. března, ale i kdyby nebyl prodloužen, nedá se očkávat nějaké výraznější rozvolnění. Politici se bojí, že právě situace mezi velikonočními svátky by epidemii koronaviru mohla poznamenat. Lidé, kteří sedí už několik týdnů doma, by chtěli cestovat, navštěvovat rodiny a známé, a vzhledem k nízké proočkovanosti obyvatel a plným stavům v nemocnicích by to nepřineslo nic dobrého.

Loni bylo většinou zavřeno

Obvykle je na Velký pátek, který je nově také státním svátkem, v obchodech otevřeno, ale na Velikonoční pondělí, kdy se chodí koledovat a právě se tráví čas s rodinami a blízkými, zavřeno. Toto pravidlo dodržují všechny obchody nad 200m2. Velký pátek není také otevřeno celý den. Obchody mají určenou zkrácenou prodejní dobu a fungují pak i o víkendu.

Pokud ale zůstane vyhlášen nouzový stav, pak přichází výjimka, kdy i velké obchody a supermarkety mohou mít celý den otevřeno. Samozřejmě se jedná pouze o ty, které jsou vládou povolené. Mluvíme tedy o prodejnách potravin, lékárnách, drogeriích, trafikách a dalších.

Vlastně tedy záleží na benevolenci majitelů obchodů, jak vyjdou svým zaměstancům vstříc a zda je nechají být s rodinami. Loni se většina z nich rozhodla zavřít, nebo alespoň výrazně zkrátit provozní dobu. Jak tomu ale bude letos, nikdo neví.

Velké řetězce ještě nejsou rozhodnuty

Většina velkých řetězců se k této otázce ještě nevyjádřila a je tedy ve hvězdách, jak budou otevírací dobu přes letošní Velikonoce řešit. Vypadá to, že Lidl, Billa nebo Kaufland bude mít nejspíše zavřeno a na Velikonoční pondělí v nich tedy nenakoupíte. Zato Penny, které loni zavřelo, se letos nechce vyjádřit a nechává své zaměstance v nejistotě. Rozhodně se ale nelze spolehnout, že by bylo otevřeno.

Situaci tedy nepodceňte a nakupte si dopředu. Jinak byste museli využít služeb benzínek, kde se dnes dá sehnat téměř vše, vietnamských obchodů, které většinou naše svátky nějak neprožívají nebo online nákupů, kdy si ale na dovoz chvíli počkáte.

Také sledujte situaci na webových stránkách jednotlivých řetězců, kde se jistě před Velikonoci finální rozhodnutí objeví, abyste cestu na nákup nevážili zbytečně a nebyli pak překvapeni zavřenými dveřmi. Raději se zásobte a užívejte si pak už tak smutné Velikonoce se svou rodinou a snažte se se smát a být pozitivní, co to jen jde.

Jakými sladkými dobrotami si můžete zpříjemnit Velikonce, uvidíte v galerii!