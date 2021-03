Velikonoce 2021 bez tradic: Jak je již podruhé ovlivní pandemie koronaviru?

Nejdůležitější křesťanský svátek se bude již podruhé konat za přísných omezení. Vzhledem k pandemii koronaviru vládní opatření zakazují tradiční mši i hromadný zpěv. Některé tradice budou lidem na Velikonoce upřeny i letos.

Vláda se hlavní omezení do Velikonoc změnit nechystá. „Bude tedy možné se za přírodou nebo sportováním pohybovat v okrese. Zůstává ale omezení pohybu osob mezi okresy,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Momentálně je možné naplnit jen deset procent kapacity kostela a platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru na odděleném místě. Velikonoční svátky se tak již podruhé nemohou odehrát plnohodnotně.

„Situace pandemie a s ní spojená opatření konání bohoslužeb o Velikonocích rozhodně ovlivňují, přesto poselství Velikonoc o Kristově utrpení a vítězství samozřejmě budeme sdílet,“ řekla pro lidovky.cz tajemnice Ústřední rady Církve československé husitské Jana Krajčiříková.

Bohoslužby před kostelem i online

Některé farnosti uvažují o bohoslužbách před kostelem na veřejnosti, jinde se zase uskuteční vícekrát po malých skupinkách. K vidění budou také online přenosy ze svatovítské katedrály.

„Bohoslužby z katedrály budou živě vysílány přes katedrální televizi. Konkrétní dny a časy zveřejníme na webu svatovítské katedrály,“ řekl tiskový mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.

Veškeré změny kvůli současné situaci jsou sepsány v dokumentu Vademecum pro kněze – Velikonoce 2021, kde se lze dočíst třeba jak letos budou probíhat křty. Velikonoce v letošním roce vycházejí na 4. dubna.

O prodloužení nouzového stavu se teprve rozhodne

V tu dobu bude s největší pravděpodobností nouzový stav platit. Na území České republiky platí od soboty 27. února na 30 dnů, tedy do 28. března. Od 1. března došlo vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství.

V pátek 26. února se bude projednávat opětovné prodloužení nouzového stavu. „Domluvili jsme se, že požádáme pravděpodobně o celých 30 dnů,“ řekla v České televizi vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Premiér Andrej Babiš se k prodloužení nouzového stavu vyjadřovat nechce.

„Opakovaně jsem říkal, aby se ministři k tomu nevyjadřovali. Dnes to vláda projedná. Ministr zdravotnictví nám představí důvody prodloužení nouzového stavu. Pozvu také zástupce opozice. Na jak dlouho to bude, to nemohu říct,“ řekl předseda vlády.

