Prodej pomlázek je zakázán, obchodníci protestují: Dovolil nám to svaz, tvrdí

Do Velikonoc zbývají tři týdny a obchody se v tuto dobu každoročně plní svátečním zbožím. Zakoupit si můžete kuřátka, obarvené vejce i pomlázky. Letos tomu zřejmě tak kvůli pandemii nebude, byť obchodníci protestují.

Některé obchody řadí velikonoční předměty mezi pietní zboží i domácí potřeby a ve svém sortimentu je nabízejí. Tuší ale, že by neměly. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu se na zboží nevztahuje výjimka, takže ho nelze prodávat.

„Velikonoční potřeby nespadají do výjimek uvedených v příslušném usnesení vlády, které omezuje maloobchodní prodej. Vymáhání přijatých protikrizových opatření má v kompetenci Policie ČR,“ uvedla mluvčí ministerstva, Miluše Trefancová, pro Seznam Zprávy.

Na nepovolený prodej dohlíží policie

Policie dohlíží na to, aby nepovolené zboží nebylo prodáváno. „Je to součástí kontroly všech vládních opatření a nerozlišujeme, za co přesně ty pokuty byly, ale víme o tom. Opatření hovoří jasně,“ objasnil tiskový mluvčí Policie ČR Ondřej Moravčík.

Obchody však velikonoční ozdoby prodávají. Celá věc je totiž sporná. Obchodníci tvrdí, že jim prodej dovolil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Obchodníci se bouří

„Na základě doporučení SOCR, které bylo konzultováno s MZ, se tento druh zboží vztahuje do sekce pietní zboží a dekorativní zboží pro sváteční příležitosti (Vánoce, Velikonoce a podobně). Z tohoto pohledu tedy prodáváme zboží v souladu s aktuálním opatřením,“ řekla Dana Bratánková, tisková mluvčí obchodního řetězce Billa.

Předložený dokument dokazující slova Bratánkové má na sobě však datum 3. 2. 2021, což je časově ještě před zpřísněním opatření. Obchody se tak řídí pravidly, které již evidentně neplatí.