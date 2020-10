Pizingerová nafotila těhotenské snímky: Bříško ukázala těsně před porodem

Pizingerová se postavila před objektiv Jaroslava Urbana. Všichni se divili, že k focení přemluvila i svého manžela Josefa Pizingera. „Všichni vědí, jak tyto a podobné činnosti Pepa miluje,“ řekla se smíchem prezidentka nadačního fondu Kapka naděje pro web super.cz.

„Jsem na konci 9. měsíce,“ prozradila s tím, že už co nevidět tu bude miminko. „Dlouho nebylo jasné, co to bude, nechtělo se nám ukázat. Ale nyní už víme, přesto si to necháme pro sebe,“ nenechala se ukecat Vendula a pohlaví neprozradila.