Pizingerová ukázala bříško v plavkách: Schytala za to sprchu odporných komentářů

Je zázrak, že Pizingerová ve svém věku otěhotněla. Dva roky před padesátkou se to málokomu povede. O šestnáct mladší manžel zkrátka ví, jak se to dělá. Ředitelka nadačního fondu Kapka naděje tvrdí, že to šlo samo úplně přirozenou cestou.

Pizingerová se těhotenství nijak nesnaží skrývat. Na sociálních sítích najdete spoustu fotek od dob kdy má malé bříško až po to veliké. Často si hoví doma a občas musí o ubrat oblečení, jelikož je jí v požehnaném stavu pořádné vedro.

Vendula se snaží odporné komentáře přehlížet

Zdroj: Profimedia

„Na plovárně. Tento způsob léta je celkově letos trošku zvláštní,“ napsala k nejnovějšímu snímku v plavkách. Lavinu negativních komentářů, která následovala potom, opravdu nečekala. I když se snaží je mazat, objevují se další a další.

„Jestli nechcete mastrubovat, nekoukejte na moje video,“ zní jeden z komentářů, který absolutně nesouvisí s obsahem Instagramu Venduly. „Upřímně řečeno, ráda bych měla milence, který má velký penis,“ snaží se přes sociální síť seznámit zjevně zoufalý uživatel.