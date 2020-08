Vendula Pizingerová: Jak obstojí její manžel v roli otce? Překvapivá slova!

Otěhotněla až skoro v padesáti. Pro někoho je to důvod si na ni vylít vztek. Vendula Pizingerová to ale zvládá a na miminko se společně s o šestnáct let mladším manželem moc těší. Většina reakcí je pozitivní, ale některé se, pravda, čtou opravdu špatně.