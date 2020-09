Vendula Pizingerová se těší na miminko: Prozradila plány po porodu!

Vendula Pizingerová je už ostřílená matka. Rodit bude potřetí a tak už z minulých těhotenství není tak nervózní, jako jiné maminky, přes to se ale doba změnila a leccos pokročilo i co se týče vybavení pro děti.

Ředitelka Kapky Naděje se nedávno pochlubila svým fanouškům výběrem kočárku a nyní se pustila do vybavování dětského pokojíčku. "Tak at se práší za kočárem! To je tak hezky vybírat teď věci pro miminka a co je nových vychytávek," napsala na svůj Instagram.

Rodiče už mají před porodem téměř vše připravené a Pizingerová už plánuje, jak to bude, až se vytoužené miminko narodí!