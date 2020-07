Vendula Pizingerová: Péči o miminko už začala nacvičovat v nadaci!

Vendula Pizingerová se i přes své pokročilé těhotenství rozhodně nešetří a stále objíždí nemocnice s důležitým posláním.

Do kladenské nemocnice, kde vznikla fotka s miminkem, přivezla ředitelka naděje dary za čtvrt milionu korun! "Naše dnešní návštěva s dárky pro porodnici a dětské oddělení v hodnotě 250 tisíc," napsala do popisku.

V porodnici nastávající maminka neodolala a ihned si pochovala jednoho z místních drobečků! Přeci jen, od prvního porodu Pizingerové uběhlo mnoho let, a tak malé osvěžení se určitě brzy bude hodit! "Za pár měsíců takhle budete držet své miminko, moc Vám to sluší a mám Vás ráda," přejí fanoušci Pizingerové jen to nejlepší. I my se přidáváme a přejeme celé rodině mnoho zdraví a lásky do budoucích let!