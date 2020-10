Vendula Pizingerová mate fanoušky: Už porodila?

Pizingerová se na Instagramu pochlubila fotkou z postele, bez make-upu, ležící na kojícím polštáři, což samozřejmě vyvolalo ihned spousty dotazů!

Sledující si totiž mysleli, že se jedná o snímek po porodu a začali hromadně posílat ředitelce Kapce naděje gratulace!

Nakonec se ale ukázalo, že šlo o planý poplach!

"Vendulko a já už myslela, že to je fotka z porodnice. Přejeme hodně zdravíčka a držíme moc pěstičky. Až to přijde, tak ať to máte rychle za sebou a jste hlavně oba/obě v pořádku. Myslíme na Vás," píše Lucie Zahradníková a k ní se ihned přidali další. Poté Pizingerová sama uvedla situaci na pravou míru!