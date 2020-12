Vendula Pizingerová všem vyrazila dech: Tohle dělá po porodu!

"Není to spíš promo fotka focená před porodem?" začali se dotazovat na fotografii Venduly Pizingerové zvědaví fanoušci na Instagramu!

V komentářích se ozvala celá řada zkušených matek, kterým přijde snímek ředitelky nadace zcela nereálný! "Nějak nechápu. Je to dost velká operace. Já je ukecávala čtvrtý den po porodu, takže celkem pět dní v porodnici. A první dva dny úplně k.o. já i malý. Třetí den s břichem po operaci, osm vrstev hluboký řez… Určitě to není foceno tři dny po porodu. Ani Vendula není super žena, je to nereálné. I když jí to sluší a přeji vše nej. Tomuto nevěřím, už proto, že jsem si tím nedávno prošla," tvrdí zarytě jedna ze sledujících a podobných komentářů je pod snímkem více.

Ať je to jak chce, přejeme novopečené mamince nadále mnoho energie a hlavně zdraví! A samozřejmě dostatek spánku, ten totiž chybí všem ženám po porodu…