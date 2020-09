Těhotná Vendula Pizingerová se bojí o miminko: Manželovi zakázala oblíbenou věc

Pro Vendulu to bude již třetí dítě, které přivedla na svět. S první dcerou Klárkou si pro ni však osud připravil tvrdou ránu. Holčička totiž ve svých pěti letech podlehla zákeřné leukémii. 22. srpna to bylo přesně dvacet let, co se tak stalo. „Dvacet let to dneska je. Dvacet let bez dcery Klárky. Co všechno se za tu dobu událo v mém životě, je až neskutečné,” připomněla v srpnu smutnou událost Vendula na sociální síti.

Dceru Klárku porodila dnes již zesnulému hudebnímu skladateli Karlu Svobodovi. „Určitě mi chybí moc její poradní hlas a moudrost, kterou v sobě nesla už jako dítě. Bylo to hodně zvláštní, je vzácné, kolik lidí a osudů ovlivnila tahle malá holka,” pokračovala ještě ve svém příspěvku.