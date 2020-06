Pizingerová šla z ultrazvuku a v autě ji čekal šok. Podle ní to nosí štěstí

„Myslela jsem si o něm, že je spratek rozmazlený. Měl rád nože, tak jsem mu je kupovala. Jednou dostal dinosaura, to jsem se nějak utrhla. A kraťasy,“ svěřila se Vendula v Magazínu Dnes, jakou o něm měla kdysi představu.

„Je to syn mé kamarádky, takže abychom si mohly dát skleničku, potřebovaly jsme, aby byl hodný. Ještě si vybavím, že jsme hráli země město, což mi dnes přijde divné,“ smála se. Zvláštně to opravdu působí, ale člověk nikdy nemůže předpokládat, co mu život přinese.