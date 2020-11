Vendula Pizingerová po porodu: Dětský pláč, únava i pocity neskutečného štěstí.

"Trošku jsme si asi ducli, čehož Josef samozřejmě využil. A tak to má být. Mně vždycky naši říkali, když fotili: Budeš mít památku. A to je správně, my taky budem fotit," napsala Vendula Pizingerová k vtipné fotce, kde usnula se synem na hrudi.

Sledující ihned na rozkošnou fotku začali reagovat. "Jak usne miminko, maminka má jít ihned taky," pochvalovaly ženy Pizingerovou k komentářích.

Momentka ze soukromého života nasbírala během krátké chvilky bezmála dvacet tisíc liků a je vidět, že Pizingerová svým elánem inspiruje na sociálních sítích nejednu ženu!