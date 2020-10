Vendula Pizingerová se synem Josefem: Pozdrav přímo z JIP

Vendula Pizingerová a Josef Pizinger se na příchod potomka velmi těšili. Jelikož je ředitelce Kapky naděje téměř padesát let, už nečekala, že by ji kdy mohl takový zázrak potkat!

Nakonec se ale poštěstilo a Pizingerová přivedla na svět krásného chlapečka, který dostal jméno po svém tatínkovi, tedy Josef. "Josef Pizinger mladsi. 13.10.2020 tak tě tady vítáme synu i s tvým tatínkem, který je přesně na den o 33 let starší. Josefe, už jsem nevěděla, co ti mám dát k narozeninám. Věřím, že to je ten nejkrásnější dárek," oznámila radostnou zprávu.

Porod nejspíš nebyl nejjednodušší, čerstvá maminka totiž aktuálně leží na jednotce intenzivní péče, z čehož se dá usoudit, že nejspíš muselo miminko přijít na svět císařským řezem. Pizingerová ale i tak září štěstím a fanouškům na Instagramu se pochlubila první fotkou s malým Josefem!