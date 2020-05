Nejsi na to stará? Takhle reagoval na těhotenství Pizingerové její blízký člověk

„Tak první, co řekl, bylo - to není možné, a pak dodal se smíchem - a nejsi na to už stará? Puberťák, no, ale je stejně šťastný a zvědavý jako my. Navíc Kuba má teď úplně jiné starosti, a to se školou, chystá se na přijímačky a v téhle době to nemá jednoduché,“ svěřila se Vendula v live streamu Blesku.

Jakub je momentálně v pubertě, takže si rozhodně nebere servítky. S Josefem mezi sebou nemají zase tak obrovský věkový rozdíl, takže spolu mají báječný vztah. „Kuba vlastně poprvé zažívá, že ho někdo učí sekat sekerou, kopat, stavět, prostě chlapské práce, a to ho baví. Pepa si na jeho náhradního tátu nehraje, jsou kamarádi a oslovují se jmény. Pepa je pro Jakuba vzor skutečného chlapa,“ prozradila prezidentka nadačního fondu Kapka naděje.