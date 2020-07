Dceru zabila leukémie, manžel se zastřelil: Těhotná Pizingerová prožívala muka

Jestli je někdo příkladem opravdu silné ženy, je to Vendula Pizingerová. Jako mladičká si vzala o 33 let staršího partnera, se kterým měla syna Jakuba a dceru Klárku. Ta zemřela v pouhých čtyřech letech na leukémii. Následně se zastřelil její manžel Karel Svoboda, který poslední měsíce svého života trpěl silnými depresemi.

Vendula zůstala se synem Kubou ve vile v Jevanech. S rodinou Svobody neměla dobré vztahy, a tak byla na všechno sama. Do cesty jí následně přišel Patrik Auš. Ten se stal manželem číslo dvě. Nutno podotknout, že v dobrém se s ním nerozešla.

Vendula Pizingerová měla těžký život

„Měla jsem i menšího. Já jsem to radši zapomněla. Já jsem slíbila manželovi, že nebudu drzá,“ dělala si legraci z jeho výšky v Show Jana Krause. Třetím mužem jejího života se stal někdo, o kom by to rozhodně nepředpokládala.

Josef Pizinger je totiž synem její kamarádky Simony. Seznámili se tak, že Vendula mu chtěla radit se ženami. On se zrovna rozešel a ona taky. Po celou schůzky jí nenápadně říkal, že se mu líbí starší ženy. Nakonec skočili spolu.