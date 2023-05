Věra Bílá dočista okouzlila Clintona, plánovala comeback, ale kapelníka zabásli

Zdroj: Profimedia

Bývaly doby, kdy byla Věra Bílá nejslavnější českou zpěvačkou v zahraničí. Nejen, že zpívala na soukromém večírku bývalému prezidentovi USA Billu Clintonovi, ale také vyprodala Královskou operu v Madridu. Bohužel ji zlomila ztráta syna a manžela, kterou léčila hraním automatů. Nakonec skončila sama, zadlužená a na ubytovně. Plánovaný velkolepý comeback se neuskutečnil.

Nejslavnější romská zpěvačka Věra Bílá měla našlápnuto dobýt Ameriku. Nejen, že zazpívala na soukromém večírku v Bílém domě prezidentovi Billu Clintonovi, kterého naprosto okouzlila, ale také vyprodala mnoho slavných světových koncertních sálů, mimo jiné pařížskou Olympii či Královskou operu v Madridu. Namířeno měla dokonce do newyorské Carnegie Hall.

Bohužel ale královnu romské muziky postihlo neštěstí, ze kterého se nevzpamatovala a její kariéra vzala za své. Bílá přišla o syna, který se předávkoval i o manžela, což byla pro korpulentní zpěvačku neskutečná rána. Věra začala pít a propadla gamblerství. Nakonec si kvůli své závislosti na automatech nasekala slušné dluhy, přišla o bydlení a někdejší hvězda světového formátu skončila opuštěná na ubytovně. Tam žila od roku 2011.

Bílá se mohla dočkat celosvětového úspěchu

Bílá měla talent od pánaboha a jako samouk ho rozvíjela. Zpívala kromě romštiny i v češtině a slovenštině. Největší úspěchy zažívala s kapelou Kale. V roce 1996 s nimi natočila album Rom-Pop, se kterým zabodovala i ve Francii. Získala tam ocenění za nejlepší desku v kategorii World music. Nakonec se ale s kapelou v roce 2005 rozešla, hudebníci měli už dost jejích dluhů a nespolehlivosti.

"Byl to jeden z největších talentů u nás, a to nemyslím jenom mezi romskými muzikanty, ale obecně. Ona měla pod vedením manažera Jiřího Smetany rozjetou ohromnou kariéru, ale bohužel ji to moc nezajímalo. Měla všechny předpoklady s výjimkou jednoho, ale strašně důležitého - a to byla pracovitost a spolehlivost," řekl ČTK hudební kritik Jiří Černý.

Podlehla alkoholu a hazardním hrám

Velký comeback se měl konat v roce 2018, kdy si myslela, že na svou slávu naváže s kapelou Dušana Čonky. Plánovalo se evropské turné, které bývalou světovou hvězdu mělo vrátit na vrchol. Bohužel na něj ale nedošlo, Čonku mezitím zavřeli.

Posledním počinem romské zpěvačky byl hodinový snímek Poslední naděje Věry Bílé, který měl zmapovat její neuskutečněný návrat na výsluní. Za natáčení zpěvačka dostala pouhých deset tisíc korun, přesto na premiéru ve zbídačeném stavu a na vozíčku dorazila.

Velkou oporou jí byl vždy její synovec, který se o ní staral, i když trpěla silnou cukrovkou, ale i zpěvák Jan Bendig, se kterým krátce před smrtí natočila společnou píseň.