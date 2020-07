Že vypadám jako chlap? Je mi to jedno, neřeším to, říká Mikulcová

„Je mi to úplně jedno. Tak jak vypadám, tak jsem spokojená. Vždycky, když vyjede tohle téma, tak se zasměju a jdu dál. Neřeším to,“ reaguje na kritiku okolí v DVTV kulturistka Věra Mikulcová, jenž ji pomluvy nechávají chladnou.

„Nikdy jsem neřešila, zda chci vypadat jako chlap. Tak jak vypadám, tak se mi to libí. Kdyby se mi to nelíbilo, zastavím se v určitých letech, řeknu si dost a kulturistice se už věnovat nebudu. Narodila jsem se jako ženská, takže jsem i v občance jako ženská,“ vysvětluje celkem jasně kulturistka.

Věra si z pomluv nic nedělá

Ke kulturistice se dostala vlastně úplnou náhodou. „Hrála jsem v tu dobu basketbal a byla jsem do toho zažraná. Stal se mi úraz a nemohla jsem hrát. Začala jsem chodit do posilovny, a tak se mi to všechno zalíbilo,“ popisuje Mikulcová její začátky.

„Všechno se to musí dělat s rozumem. Kulturistika je o estetice, ale taky je to těžký a tvrdý sport. Bez dopingu by to nešlo,“ přiznává Věra s tím, že se jedná o doping v rámci sportu na profesionální úrovni. „Žádný profesionální sport se bez toho dneska neodejde,“ tvrdí.