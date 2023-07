Namísto slávy výsměch: Věra Patt si po VyVolených udělala z ostudy kabát

Zdroj: Profimedia/Tilen Vajt

Pokud jste před osmnácti lety sledovali reality show VyVolení, jistě si vzpomenete na dýdžejku Věru Patt, která stála věrně po boku rebela Petra Zvěřiny z Václaváku a možná i proto se ve vile příliš dlouho neohřála. Diváci ji poslali domů. Nyní o ní však bylo opět slyšet kvůli jejímu obvinění z pokusu o napadení ukrajinskými mladíky.

Když v roce 2005 vtrhli na televizní obrazovky VyVolení, všichni napjatě seděli u televizních obrazovek a nevěřícně pozorovali skupinu cizích lidí. Ti se nechali zavřít do luxusní vily a po celých čtyřiadvacet hodin je sledovaly na všech místech včetně toalety kamery.

V této skupince lidí se vyskytla i pražská dýdžejka Věra Patt, která jako jedna z mála VyVolených měla v době natáčení již dítě. Konkrétně šlo o dceru Nikolu, o které v jednom kuse mluvila a tesknila po ní. Věra si ve vile příliš přátel neudělala, takže tam vydržela pouhých devětadvacet dní.

Po ukončení show si nějakou chvíli myslela, že prorazí jako dýdžejka, to se jí ale nepodařilo, tak začala pořádat akce. Bohužel ani to se nesetkalo s velkým úspěchem. Po její taneční akci prý zbyly tak maximálně miliónové dluhy. Dokonce se proslýchalo, že na jedné ze svých akcí tvrdila, že přivezla korejského zpěváka PSY, přitom to byl naprosto neznámý člověk.

V minulosti prý Patt nasekala spoustu dluhů a problémů

Věra se snažila i o zpěv, ale v tom také nakonec úspěšná nebyla. Začala tedy normálně pracovat. V roce 2016 nastoupila jako prodavačka v prodejně nábytku a z veřejného života se vytratila. Až do chvíle, kdy začala na sociálních sítích tvrdit, že ji chtěla v tramvaji napadnout skupina ukrajinských puberťáků.

„Chtěla bych se s vámi podělit o mou dnešní jízdu v Praze tramvají číslo 6. Byla jsem napadena cirka 15 až 16 klučíky ,úkáčky‘. Nevěděla jsem vůbec, co se děje. Dívali se na mě a smáli se a ukazovali mi, že mi podřežou krk! Dostala jsem strach a raději jsem přestoupila na tramvaj č. 22 a dojela domů bezpečně. Dávejte na sebe prosím pozor. Prosím, PČR, chraňte nás,“ napsala si bývalá hvězda VyVolených na sociální sítě.

Okamžitě svým prohlášením ale spustila lavinu reakcí, ve kterých ji lidé obviňovali z toho, že lže, že si opět všechno přikrášlila a že rozhodně není nic tak, jak Patt prezentuje.

Její obvinění z napadení Ukrajinci vzbudilo na sociálních sítích velké emoce

"Až na to, že jich nebylo 16, ale pouze 2. Nebyli to klučíci, ale 2 dospělí chlapi. Nebyla to úkáčka, ale revizoři DP. Ostatní sedí: dostala strach, utekla a přestoupila na 22,“ vysmál se jí profil jakéhosi Josého.

Patt se ke svému statusu dále nevyjádřila, i když ji média kontaktovala. Možná si uvědomila, že tentokrát přestřelila a sype si popel na hlavu. Ideální by totiž bylo, kdyby se více chopila role babičky a věnovala se svému vnukovi Samuelovi a jednou provždy se z veřejného života stáhla.