Veronika Arichteva zuří: Cítí velkou křivdu!

"Prej bych měla označovat i to, co mi někdo pošle a já se rozhodnu to sem dát. Jako dává to smysl, ale já trochu doufám ve vaší inteligenci, že když někomu poděkuji za "dárek" že je jasný, že sem si to nekoupila. Ale hlavně teda tohle úplně jako spolupráci necítím. Spíš tím ráda podpořím něco, co si myslím, že má smysl nebo o čem je dobrý vědět. Jo a taky mi přijde ujetý zdůrazňovat, (když se chci podělit o něco, co jsem objevila) že tohle rozhodně neni spolupráce, hned co zapnu nahrávání," uzavřela naštvaná Arichteva svůj dlouhý monolog.

Sledující ihned začali pod fotografií o věci diskutovat! "Hodně profilu jsem uz přestala sledovat kvůli reklamě. Nejdřív je profil super, pak se zvyšují sledující a roste teleshoping. Pak je to v každém příspěvku," shodla se jedna skupina, druzí zase naopak s doporučením produktů nemají problém.

"Hele mně to třeba nevadí. Každej ať si usoudí sám, co potřebuje nebo chce, ne? Až budeš propagovat něco na beďary po čtyřicítce, dej vědět," podpořila Arichtevu další z fanynek. Nakonec převažovaly kladné komentáře a tak následně herečka ve stories oznámila, že bude nadále své oblíbené firmy propagovat, nehledě na názor některých odpůrců…