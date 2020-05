Těhotná Arichteva se nudí v karanténě: Takhle to využila, aby potěšila manžela

Později už to nemělo smysl tajit. „Přiznám se, že mi karanténa hodně pomohla v tom utajení. Nechtěli jsme to hned zveřejňovat. Původně jsem o tom nechtěla říkat veřejně asi i delší dobu, ale je pravda, že to všichni tak trošku tušili," řekla herečka pro Top Star magazín.

Tušili to zejména proto, že Arichteva jako první odmítla v době pandemie koronaviru pokračovat v natáčení seriálu Slunečná. „Chci vám sem napsat o něčem, co jsem včera celý den řešila a dneska se stalo. Sdílela jsem s váma prosbu o to být doma. A já doma jsem,“ uvedla zodpovědná Arichteva.