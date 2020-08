Dojemná slova Veroniky Arichtevy: Manželovi vyznala lásku tím nejhezčím způsobem

Veronika Arichteva se vdávala 1. srpna 2013. Nedávné výročí spolu jistě s manželem oslavili. Ale jak? To si nechali pro sebe. Je jasné, že žádná velká party to nebyla, jelikož herečka je těhotná. Podle velikosti břicha to vypadá, že porodí zítra.

Při příležitosti výročí alespoň zveřejnila snímek z jejich svatby. „Děkuju Ti, že jsem!“ napsala k fotografii a jistě manžela dojala. Už od začátku si byla jistá, že se jedná o toho pravého. Seznámili se při natáčení seriálu Vyprávěj, kde Veronika hrála a Biser ji režíroval.

Veronika Arichteva měla s manželem výročí

„Bylo jasné, že mezi námi něco je, já jsem svůj vztah ukončila. Bisimu, jak už to tak u chlapů bývá, to trvalo o něco déle. Takže jsme spolu asi tři týdny randili hodně natajno,“ svěřila se Arichteva Blesku.

„Pak se rozešel i on a zeptal se mě, co dělám na Vánoce. Já vždycky trávila svátky s rodinou a ani mě nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Jenže on mi navrhl, abychom odjeli na dovolenou do Thajska. To jsme spolu oficiálně byli asi čtrnáct dní. No a já jsem kývla,“ popisovala sled událostí herečka.