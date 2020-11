Připravte se: Veronika Arichteva promluvila o manželovi, tohle nikdo nečekal!

„Věděla jsem, že můj muž je skvělej člověk, ale až teď, za poslední měsíce, jsem zjistila jak moc. Je to ten největší parťák do života,“ svěřila se Arichteva na Instagramu a zahrnula manžela nemálo lichotkami.

„Miluju jak se o nás staráš, jak se směješ, jak vaříš a do všeho dáváš rajčata, jak si zodpovědnej, jakou máš každý ráno energii a dobrou náladu (na rozdíl ode mě), jak hraješ na kytaru a hledáš ten správnej tón, jak jsi chytrej a máš přehled, jak dobrej jsi v tom co děláš a děláš to naplno, jak mi mačkáš nohy, když mě něco bolí,“ mapsala Arichteva a tím výčet zdaleka nekončí.