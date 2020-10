Nechápu! Arichteva proti Basikové a Hůlkovi, rozdělil je covid

„V březnu jsme všichni šířili nutnost nosit roušky, být opatrní, vyhýbat se rizikovým skupinám, snažit se minimalizovat kontakt s hodně lidma. Snad každej umělec buď visel někde na billboardu s rouškou nebo vykukoval z televize a snažil se motivovat ty ostatní,“ myslí si Arichteva.

„Dneska se kapely snaží vochcat nařízení, Basikový, Hůlkové a jim podobní demonstrovat proti něčemu, co já považuju za to nejmenší, co můžeme pro sebe a okolí udělat. Nechápu! Nepropadejme panice, ale prosím, neberme to, co se teď děje, na lehkou váhu,“ zakončila svůj příspěvek Arichteva a dala tak jasně najevo svůj názor.