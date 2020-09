Vrátila se z propařené dovolené v Dubaji, pak zjistila Arichteva, že je těhotná

Veronika Arichteva si vydělává velkou část svých peněz Instagramem. Ve vzduchu tedy visí otázka, zda miminko po porodu ukáže veřejnosti. „Bisi by byl klidně pro, abychom ho neukazovali. Ze začátku trošku bojoval obecně s mým působením na Instagramu,“ svěřuje se Arichteva v rozhovoru pro časopis Maminka.

„Já respektuju absolutně všechny, kteří se rozhodnou dítě neukázat. Mně ale upřímně přijde trapný ukazovat jen ručičky a nožičky, a ještě navíc třeba ve spojení s nějakým produktem,“ vysvětluje svůj postoj známá herečka.

S Biserem Arichtevem čekají chlapečka

„Buď ho neukazuju vůbec, nebo ho prostě ukážu. Nerada bych se tedy někoho dotkla, je to každého věc. Za sebe si ale neumím představit, že bych byla tak povrchní, že bych řekla: Vy tady vidíte částečně to, jak bydlím, občas to, kam jedu na dovolenou, mého manžela, to je v pořádku. Ale dítě vám už neukážu,“ prozrazuje svoji úvahu.

„Za mě bych si připadala hloupě, to už bych se radši na Instagram úplně vykašlala. Takže nakonec jsme se shodli na tom, že miminko schovávat nebudeme. Zapojíme ho, protože je součástí našeho života a já ten veřejný, instagramový život žiju,“ míní herečka.