Veronika Arichteva promluvla: Za co sklízí její manžel pochvaly?

O těhotenství Veroniky Arichtevy se spekulovalo několik let. Mohlo za to její přibírání a hubnutí a také to, že s manželem Biserem je už nějaký ten pátek, a tak se to tak nějak očekávalo. Samotnou jí to muselo dělat problém.

Nakonec se zadařilo a herečka otěhotněla. Prozradila to na Instagramu, kde nedávno napsala, jaké pohlaví miminka se jim narodí. Někteří fanoušci jsou z toho překvapení. Jiní naopak tvrdí, že měli jasno od samého začátku.