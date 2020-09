Veronika Arichteva a její náhradnice Josefíková ve Slunečné: Bitva hereček!

Výměna Veroniky Arichtevy za Evu Josefíkovou je pro některé fanoušky seriálu Slunečná velmi těžké skousnout. Herečka Marie Doležalová na Instagramu Arichtevy vtipně podotkla, že to připomíná řešení scénáristů v oblíbeném seriálu Doktorka Quinnová!

"Holky, to bude jako když jednoho dne přišla úplně jiná Coleen v doktorce Quinnový," smála se Doležalová. Divákům už ale změna tak vtipná nepřišla!

"Eva je dobrá herečka, ale pro mě má pořád takovou andělskou tvář, nemyslím to zle, ale vy tu mrchu prostě umíte líp. Verunko Vaše Denisa byla prostě boží sympatická a přesto potvora. Nemám tyhle výměny herců ráda, to nikdy nefunguje, spíš vás měli někam odklidit. Mně to pořád nějak nesedí, díl už jsem viděla a musím říct, že raději jste měla někam odjet, nebo já nevím. Jste obě skvělé, ale pro mě to už není ono," shodují se sledující s desítkami nespokojených komentářů. Zda si nakonec na Josefíkovou zvyknou, ukáží až příští týdny a měsíce…