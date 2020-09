Arichtevu bombardují dotazy, zda už porodila, přidala se i účastnice StarDance

„Hodně jsem řešila, co vlastně pořizuju. Aby to nebylo jenom ňuňu, ale aby to splňovalo to, co má,“ vysvětluje. „Na to, až budu chystat miminovskej pokoj, jsem se těšila ještě dřív než jsem vůbec počůrala ten test,“ svěřila se Arichteva.

„Možná ještě dřív než jsem potkala Bisiho. Jasně, že malej bude chrápat s náma v ložnici a všechny ty lapače prachu, co začnu zítra vybalovat, využije až pozdějc. Ale i tak mu ho chci zařídit už teď. Ne až ho bude fakt potřebovat,“ pokračuje.