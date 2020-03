Je Arichteva těhotná? Prsa jako Dolly Buster a velká hrůza z nakažení!

K nadupanému dekoltu taky nic moc neprozradila. "Užívám si, že mám prsa, jaká jsem nikdy neměla," řekla jen. Kdyby byla těhotná, nebylo by divu, že by to tajila. Během pandemie koronaviru musí být člověk obzvláště obezřetný. A to ona skutečně je. Na sociální síti dokonce sepsala seznam toho, co je na nošení roušky během karantény nejlepší.

"Mám pár dalších výhod nošení roušky. Kromě toho, že ochráníte sebe a okolí, je skvělý, že se nemusíte líčit, když potřebujete ven," uvedla jeden z dalších příkladů.