Veronika Arichteva: Těhotenství prozradila její ňadra, koronavirus jí pomohl!

Sledující na Instagramu se Veroniky Arichtevy poslední měsíce často ptaly, jak je možné, že jí najednou tak vyrostla prsa! Herečka ale dlouho mlžila a tvrdila, že nejspíš jen trochu nabrala na váze.

Jelikož se zastavilo i veškeré natáčení seriálů, ve kterých Arichteva hraje a trávila většinu času v karanténě, podařilo se jí rostoucí pupíček skrývat krásných pět měsíců!

"Přiznám se, že mi karanténa hodně pomohla v tom utajení. Nechtěli jsme to hned zveřejňovat. Původně jsem o tom nechtěla říkat veřejně asi i delší dobu, ale je pravda, že to všichni tak trošku tušili," řekla herečka pro Topstar magazín. Jak to ale bude, až se vrátí na plac Slunečné?