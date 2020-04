Veronika Arichteva: Přijde o práci snů? Nejtěžší rozhodnutí v životě!

Vzhledem k tomu, že Veronika Arichteva o svém plánovaném miminku řekla ještě před nástupem do Slunečné, scénáristé jí prý nejspíš scénář upraví na míru a postava Denisy by mohla být také těhotná! Tím by se pro herečku leccos vyřešilo!

Ačkoliv by se Veronika co nejdříve ráda vrátila k natáčení, přiznala, že má veliké obavy z koronaviru, a rozhodně je pro ní momentálně miminko na prvním místě před prací! "Samozřejmě bych ráda točila dál, ale vůbec nevím, jaké budou podmínky. Netuším, jak se pandemie vyvine, co bude v létě, a tak nedokážu říct. Miminko je teď nejdůležitější, ale pokud se situace uklidní a ukáže se, že pro mě natáčení jako pro těhotnou není rizikové, tak bych samozřejmě ráda točila," řekla herečka pro výše zmínění deník!

Zda se tedy nakonec situace se zabijáckým virem uklidní, a bude se moci Arichteva i v požehnaném stavu vrátit do seriálu, je zatím ve hvězdách. Stále totiž hrozí, že bude muset dát přednost mateřství před vysněnou rolí! To vše ale ukáží příští týdny…