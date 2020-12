Arichteva je na manžela krutá, Vánoce ji v tom nezastaví

Veronika Arichteva je maminkou na plný úvazek a vánoční výzdobu doma chystat nestíhá. Je jasné, že jí s ní letos bude muset pomoc manžel. Režiséru Biserovi Arichtevovi se sice nechtělo, ale s trochou nadsázky se dá říci, že neměl na vybranou.

„Bude to týden, co jsem doma dost často a výrazně v blízkosti Bisiho opakovala, že chci letos stromeček dřív kvůli atmošce a světýlkům, až vstal do rozdělaný práce a jel ho koupit,“ svěřila se Arichteva na Instagramu. Ta manžela nenápadně nutí, aby letos všechno zařídil on.